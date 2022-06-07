Müge Anlı ile aşk yaşıyor iddiaları sonrası sessizliğini bozdu! Sinan Akçıl konuştu, mesnetsiz yorumlara bakın ne dedi

"BÖYLE ŞEYLER KONUŞULMAMALI"

Akçıl, "Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı" ifadelerini kullandı.