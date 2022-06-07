Müge Anlı ile aşk yaşıyor iddiaları sonrası sessizliğini bozdu! Sinan Akçıl konuştu, mesnetsiz yorumlara bakın ne dedi
Müge Anlı ile aşk yaşıyor iddiaları sonrası sessizliğini bozdu! Sinan Akçıl mesnetsiz yorumlara yanıt verdi. 14 yıldır Atv ekranlarında faili meçhul cinayet ve kayıpları araştıran Müge Anlı, "bana şarkı yazılmasını çok isterim" demiş ve haftalar sonra şarkıcı Sinan Akçıl'dan Müge Anlı'ya özel, 'Durum Çok Acil' şarkısı gelmişti. Günlük hayatta da bir araya gelen ikilinin Sarıyer'de görüntülenmesinin ardından ortaya atılan "Müge Anlı ile Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor?" sorusu üzerine Akçıl bakın ne dedi.
SİNAN AKÇIL MÜGE ANLI İDDİALARIYLA İLGİLİ BAKIN NE DEDİ,
Müge Anlı ile aşk yaşıyor iddiaları sonrası sessizliğini bozdu, mesnetsiz yorumlara bakın ne dedi.
"BÖYLE ŞEYLER KONUŞULMAMALI"
Akçıl, "Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı yıllardır seyircilerin kalbinden taht kurmuş, herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir isim. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla da 7'den 70'e herkesi ekranlara kilitlemeyi başaran Müge Anlı, geçtiğimiz mart ayında Sinan Akçıl ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Sinan Akçıl ile Müge Anlı Instagram'dan birlikte vakit geçirdiği anın paylaşımını yaptı. Akçıl'ın, "Kazanmak iyidir ve teşekkürler ortağıma" notu dikkat çekti.