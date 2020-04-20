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Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?

Atv 'nin sevilen ismi Müge Anlı ve magazin dünyasının vazgeçilmez ismi Hülya Avşar... Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın fotoğrafları gündeme gelmiş, ikili günlerce konuşulmuştu. Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, magazin muhabirliği yaptığı yıllarda Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajdaki genç hali ile dikkat çekti. İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Bir kız çocuğu bulunan Müge Anlı kaç kaşında?

20.04.2020 16:05 - Son Güncelleme: 20.04.2020 16:28
Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?

Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, diğeri ise Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden Hülya Avşar... Yıllar önce Müge Anlı'nın Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajın fotoğrafları günlerce konuşuldu.

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Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?

Koronavirüs nedeni ile bir süre yayına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen ismi Müge Anlı'nın gençlik halini görenler, şimdiki yaşını bir hayli merak etti.

Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?

İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın yaşları...

Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?

1993 yılında evlenen Müge Anlı tam 20 yaşındayken dünyaevine girdi.

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