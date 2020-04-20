Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?
Atv 'nin sevilen ismi Müge Anlı ve magazin dünyasının vazgeçilmez ismi Hülya Avşar... Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın fotoğrafları gündeme gelmiş, ikili günlerce konuşulmuştu. Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, magazin muhabirliği yaptığı yıllarda Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajdaki genç hali ile dikkat çekti. İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Bir kız çocuğu bulunan Müge Anlı kaç kaşında?
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.