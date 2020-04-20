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Müge Anlı Hülya Avşar ile ortaya çıkan fotoğraflarıyla günlerce konuşulmuştu... Müge Anlı kaç yaşında?

Atv 'nin sevilen ismi Müge Anlı ve magazin dünyasının vazgeçilmez ismi Hülya Avşar... Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın fotoğrafları gündeme gelmiş, ikili günlerce konuşulmuştu. Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, magazin muhabirliği yaptığı yıllarda Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajdaki genç hali ile dikkat çekti. İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Bir kız çocuğu bulunan Müge Anlı kaç kaşında?

20.04.2020 16:05 - Son Güncelleme: 20.04.2020 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





