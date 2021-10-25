Müge Anlı Büyükşen cinayetindeki son dakikayı duyurdu! Katil denen Afgan çoban canlı yayında Osman Büyükşen'i...
Türkiye günlerce Nejla ve Metin Büyükşen cinayetini konuştu... Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018'de evlerinde giren, kar maskeli saldırgan tarafından öldürüldü. Çiftin çocukları cinayettn sorumlu gösterilirken Müge Anlı canlı yayınları sonuç verdi ve özel bir ekip kuruldu. Ekibin çalışmaları sonucunda Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tetikçi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Aynı köyde bir başka eve girecekken yanlışlıkla Büyükşen çiftini katlettiği iddia edilen Uzbek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddiaların odağındaki Afgan çoban tahliye olur olmaz soluğu Müge Anlı canlı yayınında aldı.
3 sene önce Konya'da öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Yayının ardından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tetikçi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Aynı köyde bir başka eve girecekken yanlışlıkla Büyükşen çiftini katlettiği iddia edilen Uzbek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..
Türkiye Müge Anlı'da gündeme gellen Büyükşen cinayetine kitlenmişti! Günlerce konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay 3 sene önce Konya'da yaşandı.
Konya'da yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.
Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.
Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, mahkemece tutuklandı.