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Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...

Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! Dünyaca ünlü yıldız hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesin ağzını açık bıraktı. Kimi sifonu çekmiyor kimi sıra beklememek için idrarını lavaboya yapıyor kimi ise duş almadan ıslak mendil ile hayatına devam ediyor. Medyada kusursuz bir imaj çizen dünyaca ünlü yıldızların alışkanlıkları bir hayli garip ve mide bulandırıcı... Bu isimler arasında en çok dikkat çeken iki isimden biri güzelliği ile her daim hayran bırakan Meghan Fox, diğeri ise Müge Anlı'nın bile hayranlık duyduğu yakışıklı aktör Brad Pit... İşte şaşkınlık veren alışkanlıklarıyla ünlü isimler...

31.05.2021 17:15 - Son Güncelleme: 31.05.2021 17:21
Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...

Bu yıl koronavirüs nedeni ile doğum gününü kutlayamayan ancak canlı yayında ekip arkadaşları ve izleyicilerinden gelen sürprizler ile büyük şaşkınlık yaşayan ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın Brad Pit hayranlığını bilmeyen yok!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...

Hatta öyle ki Müge Anlı'ya doğum gününde ekibinden gelen sürpriz günlerce konuşuldu... Ekipten bir kişinin "Hep adını sıkça geçirdiğimiz programımızın aslında bir üyesi olan kişinin de doğum günü sözleri üzerine, "Kimin? Brad Bitt'in mi?" diyen Müge Anlı, 'Evet' cevabını alınca esprili bir şekilde yanıt verdi.

Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...

"SENEYE DAVET EDELİM"

"Ciddi misin? Bak ortak noktalarımız... Nasıl yani gerçekten mi? Kaç doğumlu Brad Pitt? Senin de doğum günün kutlu olsun Brad Pitt. Halbuki bilse ki bir program var ve her gün adı geçiyor... Seneye davet edelim. Davet edenin bir yüzü kara gelmeyenin iki yüzü. Benim ekibim onu da getirir kesin." dedi.

Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...

Ve işte Müge Anlı'yı şaşırtacak o alışkanlıklar... Dünyaca ünlü isimlerin iğrenç alışkanlıklara sahip olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı'nın Brad Pitt'in alışkanlığını öğrendikten sonra yağacağı yorum ise merak konusu. İşte dünya yıldızlarının bir garip alışkanlıkları...

Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...

JENNİFER LAWRENCE

Jennifer Lawrence lavabolara küçük tuvaletini yapıyor. Bir röportajında, mekanlarda tuvalet sırası beklememek için lavabolara idrarını yaptığını söylemiş. Üstelik sonrasında elini dahi yıkamıyormuş!