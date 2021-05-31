Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...
Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! Dünyaca ünlü yıldız hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesin ağzını açık bıraktı. Kimi sifonu çekmiyor kimi sıra beklememek için idrarını lavaboya yapıyor kimi ise duş almadan ıslak mendil ile hayatına devam ediyor. Medyada kusursuz bir imaj çizen dünyaca ünlü yıldızların alışkanlıkları bir hayli garip ve mide bulandırıcı... Bu isimler arasında en çok dikkat çeken iki isimden biri güzelliği ile her daim hayran bırakan Meghan Fox, diğeri ise Müge Anlı'nın bile hayranlık duyduğu yakışıklı aktör Brad Pit... İşte şaşkınlık veren alışkanlıklarıyla ünlü isimler...
Hatta öyle ki Müge Anlı'ya doğum gününde ekibinden gelen sürpriz günlerce konuşuldu... Ekipten bir kişinin "Hep adını sıkça geçirdiğimiz programımızın aslında bir üyesi olan kişinin de doğum günü sözleri üzerine, "Kimin? Brad Bitt'in mi?" diyen Müge Anlı, 'Evet' cevabını alınca esprili bir şekilde yanıt verdi.
"SENEYE DAVET EDELİM"
"Ciddi misin? Bak ortak noktalarımız... Nasıl yani gerçekten mi? Kaç doğumlu Brad Pitt? Senin de doğum günün kutlu olsun Brad Pitt. Halbuki bilse ki bir program var ve her gün adı geçiyor... Seneye davet edelim. Davet edenin bir yüzü kara gelmeyenin iki yüzü. Benim ekibim onu da getirir kesin." dedi.