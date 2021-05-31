Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! İşte dünya yıldızlarının iğrenç alışkanlıkları! Kimi sifonu çekmiyor kimi idrarını...

Müge Anlı Brad Pitt gerçeğiyle şoke olacak! Dünyaca ünlü yıldız hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesin ağzını açık bıraktı. Kimi sifonu çekmiyor kimi sıra beklememek için idrarını lavaboya yapıyor kimi ise duş almadan ıslak mendil ile hayatına devam ediyor. Medyada kusursuz bir imaj çizen dünyaca ünlü yıldızların alışkanlıkları bir hayli garip ve mide bulandırıcı... Bu isimler arasında en çok dikkat çeken iki isimden biri güzelliği ile her daim hayran bırakan Meghan Fox, diğeri ise Müge Anlı'nın bile hayranlık duyduğu yakışıklı aktör Brad Pit... İşte şaşkınlık veren alışkanlıklarıyla ünlü isimler...

31.05.2021 17:15 - Son Güncelleme: 31.05.2021 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





