Müge Anlı 'bir kuzum eksikti' dedi günlük hali ile yorum yağmuruna tutuldu! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı'yı bir de böyle görün!
Müge Anlı 'bir kuzum eksikti' dedi en doğal hali ile yorum yağmuruna tutuldu! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı'yı bir de böyle görün! Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Müge Anlı'yı görenler hayran kaldı. 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiriyor. Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için gelen hediyelerle sevenlerinin karşısına çıkan Müge Anlı, Instagram'dan son olarak 'bir kuzum eksikti' notuyla paylaşımda bulundu. Günlük hali ile dikkat çeken Müge Anlı kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi.
30.11.2021 17:39
- Son Güncelleme: 30.11.2021 17:45
Öğle arası kendisine yapılan jesti paylaşan Müge Anlı Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.