Müge Anlı ''Ayak fetişli bir aşk'' dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iddia sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Mehmet Sait'in kendisine "Boşa eşini, ben de gelip Bulgaristan'da fırın açarım" dediğini söyleyen Renginar, "Huzursuz bir hayat yaşıyordum. O yüzden Sait'e inandım" dedi.

Sait'in kendisine aşık olduğuna inandığını söyleyen Renginar "Senin ayakkabından su içerim, sen benim başımın tacısın" diyen Mehmet Sait'in telefonlarına yanıt vermediğini Müge Anlı'ya anlattı.