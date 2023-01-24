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Haberler Magazin Müge Anlı ''Ayak fetişli bir aşk'' dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iddia sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Müge Anlı ''Ayak fetişli bir aşk'' dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iddia sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Müge Anlı'ya katılarak dolandırıldığını söyleyen Renginar'ın hikayesi ünlü sunucu dahil herkesi şoke etti. 30 yıllık evliliğini bitirerek sosyal medyada tanıştığı erkek için Bulgaristan'dan kalkıp Antalya'ya giden Renginar aradığı mutluluğu bulamayınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programının kapısını çaldı. Mehmet Sait'in kendisini 35 Bin Euro dolandırdığını iddia eden Renginar, Mehmet'in "Senin ayakkabından su içerim, sen benim başımın tacısın" dediğini söyleyerek kendisini kandırdığını öne sürdü.

24.01.2023 23:39 - Son Güncelleme: 24.01.2023 23:53
Müge Anlı ’’Ayak fetişli bir aşk’’ dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iftira attı sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir garip dolandırıcılık hikayesi! Müge Anlı ''Ayak fetişli bir aşk'' dedi. 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü! Facebook'tan tanıştığı adam için 30 yıllık eşinden boşanan ve Antalya'ya gelen Bulgar vatandaşı Renginar, anlattıkları ile şoke etti.

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Müge Anlı ’’Ayak fetişli bir aşk’’ dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iftira attı sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu hafta bir hayli ilginç bir konu ele alındı. Sosyal medyada tanıştığı Mehmet Sait isimli adam tarafından dolandırıldığı iddia eden Renginar, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı ’’Ayak fetişli bir aşk’’ dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iftira attı sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Mehmet Sait'in kendisine "Ayakkabından su içerim" bile dediğini anlatan Renginar, izleyicileri şoke etti.Mehmet Sait yayına bağlanarak parayı almadığını söyledi ve anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.

Müge Anlı ’’Ayak fetişli bir aşk’’ dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iftira attı sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Mehmet Sait'in kendisine "Boşa eşini, ben de gelip Bulgaristan'da fırın açarım" dediğini söyleyen Renginar, "Huzursuz bir hayat yaşıyordum. O yüzden Sait'e inandım" dedi.

Sait'in kendisine aşık olduğuna inandığını söyleyen Renginar "Senin ayakkabından su içerim, sen benim başımın tacısın" diyen Mehmet Sait'in telefonlarına yanıt vermediğini Müge Anlı'ya anlattı.

Müge Anlı ’’Ayak fetişli bir aşk’’ dedi, bir garip dolandırıcılık hikayesi! Önce iftira attı sonra itiraf! 35 bin Euro meselesi yılan hikayesine dönüştü

Mehmet Sait'in elinde uygunsuz görüntülerinin olduğunu ve kendisine şantaj yapıldığını söyleyen Renginar, "Mehmet Sait, beni senin görüntülerini yayınlayacağım diyerek tehdit etti. Ben mafyayım. Bulgaristan'a gelip senin aileni öldüreceğim diyerek beni korkuttu. Beni kandırarak krediler çektirdi, kızına ev, araba aldı" dedi.

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