Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...
Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! 10 parmağında 10 marifet' dedirten başarılı sunucu ve Gazeteci Müge Anlı artık yalnızca Atv ekranlarında değil, sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. Aşka gelen Müge Anlı Instagram hesabından Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği bir video paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Müge Anlı'ya ilk yorum yine yakın arkadaşı Zahide Yetiş'ten geldi.
İşindeki başarısı kadar sesiyle de çok beğenilen sunucu ''Madem "Başka yok mu?" diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi. Anlı'nın bu paylaşımınn altına, ''Nur Viral, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş'' gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte Müge Anlı'nın aşka geldiği o anlar...