Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...

İşindeki başarısı kadar sesiyle de çok beğenilen sunucu ''Madem "Başka yok mu?" diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi. Anlı'nın bu paylaşımınn altına, ''Nur Viral, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş'' gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte Müge Anlı'nın aşka geldiği o anlar...