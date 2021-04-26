RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...

Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! 10 parmağında 10 marifet' dedirten başarılı sunucu ve Gazeteci Müge Anlı artık yalnızca Atv ekranlarında değil, sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. Aşka gelen Müge Anlı Instagram hesabından Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği bir video paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Müge Anlı'ya ilk yorum yine yakın arkadaşı Zahide Yetiş'ten geldi.

26.04.2021 18:37 - Son Güncelleme: 26.04.2021 18:55
Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...

Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını seslendiren Müge Anlı'nın performansı kısa sürede gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...

Ekranların en çok sevilen sunucusu Müge Anlı instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Anlı geçtiğimiz günlerde Muazze Abacıdan ''Vurgun'' isimli parçayı seslendirip değme sanatçılar taş çıkartmıştı.

Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...

İşindeki başarısı kadar sesiyle de çok beğenilen sunucu ''Madem "Başka yok mu?" diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi. Anlı'nın bu paylaşımınn altına, ''Nur Viral, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş'' gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte Müge Anlı'nın aşka geldiği o anlar...

Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET!

Kanun kadını Müge Anlı'nın 10 parmağında 10 marifet! Geçtiğimiz günlerde Nihavend Longa çalan Müge Anlı ilk kez sosyal medya paylaşımlarını yorumlara açtı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Müge Anlı'nın kanun çaldığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı aşka geldi ünlülerden yorum yağdı! İşte 'Çabuk Olalım Aşkım' yorumuyla Müge Anlı...

Stresle başa çıkma yöntemini 'kanun'da bulan Müge Anlı boş vaktinde ailesiyle birlikte vakit geçirmenin dışında kanun çalıyor.