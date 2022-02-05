Müge Anlı 20 yıllık dostuyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Spor tarzıyla hayran bırakan Müge’ye bakın sosyal medyayı yıktı geçti
Müge Anlı 20 yıllık dostuyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün atv ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen sene radikal bir karar alarak sosyal medya hesabı açan başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, bir arkadaşının doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Anlı "20 yıllık dostluk" notunu eklediği paylaşımda spor tarzıyla beğeni topladı. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
05.02.2022 23:43
- Son Güncelleme: 05.02.2022 23:43
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Geçen sene radikal bir karar alarak sosyal medya hesabı açan başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, son olarak arkadaşının doğum gününe özel paylaşımla gündeme geldi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Müge Anlı'nın spor tarzı dikkat çekti.