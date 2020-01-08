Muazzez Ersoy'u görenler şoke oldu! 'Kızım olsa bence bana benzerdi' diyen ünlü şarkıcıya bir bakın...
Muazzez Ersoy Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Klasik Türk müziğinin öncü isimlerinden olan 61 yaşındaki Muazzez Ersoy, 7 yaşındaki haliyle selfie yaptı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından "Kızım olsa bence bana benzerdi" notuyla yaptığı paylaşıma adeta yorum yağdı. İşte başta Muazzez Ersoy olmak üzere, Reynmen, Pınar Altuğ, Ece Çeşmioğlu gibi birçok ünlü ismin çocukluk halleri.
Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçti. Babası Yaşar Levent, dolmuş şoförüydü. Annesi Fatma Hanım ise Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışırdı. Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu'nda tezgahtarlık yaptı.
İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı. 1991 yılında "Seven Olmaz ki" adındaki ilk albümünü yaptı.
1995 yılında Nostalji Serisi albümlerinden birincisi "Nostalji 1" piyasaya çıktı. Gördüğü büyük ilgi üzerine 1996 yılında "Nostalji 2", 1997 yılında ise "Nostalji 3" albümlerini çıkarttı. 1998 yılında bir ilke imza attı, "Nostalji 4-5-6" aynı anda piyasaya çıktı. Ve böyle devam etti.