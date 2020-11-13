Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu'nda tezgahtarlık yaptı. İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı.

1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı.