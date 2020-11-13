Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...
Asıl adıyla Hatice Yıldız Levent, sahne adıyla Muazzez Ersoy... Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı bir restoranın ortaklarıyla, 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu. Usta sanatçı, restoranda kendi ismi ve fotoğraflarını görünce dava açtı. Muazzez Ersoy'un avukatları, polis eşliğinde restorana giderek tabelaları indirtti. Yaşanan gelişmenin gündeme gelmesiyle 'Muazzez Ersoy kaç yaşında kimdir?' sorularının yanıtı merak edildi.
"HİÇBİR ORTAKLIĞIM VE İŞLETMESEL BAĞIM YOKTUR
İşte Muazzez Ersoy'un o çok merak edilen hayat hikayesi:
Muazzez Ersoy kimdir, Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçti. Babası Yaşar Levent, dolmuş şoförüydü. Annesi Fatma Hanım ise Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışırdı.
Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu'nda tezgahtarlık yaptı. İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı.
1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı.