Haberler Galeri Magazin Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Asıl adıyla Hatice Yıldız Levent, sahne adıyla Muazzez Ersoy... Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı bir restoranın ortaklarıyla, 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu. Usta sanatçı, restoranda kendi ismi ve fotoğraflarını görünce dava açtı. Muazzez Ersoy'un avukatları, polis eşliğinde restorana giderek tabelaları indirtti. Yaşanan gelişmenin gündeme gelmesiyle 'Muazzez Ersoy kaç yaşında kimdir?' sorularının yanıtı merak edildi.

13.11.2020 12:23 - Son Güncelleme: 13.11.2020 12:46
Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Usta sanatçı Muazzez Ersoy, 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı mekanın her yerinde kendi ismi ve fotoğraflarını görünce dava açtı. Ersoy'un avukatları, polis eşliğinde restorana giderek tabelaları indirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

"HİÇBİR ORTAKLIĞIM VE İŞLETMESEL BAĞIM YOKTUR

Muazzez Ersoy'un isminin üzerinde basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydular. Operasyonla ilgili Ersoy, "Yeni adıyla Muazzez Ersoy&Neffis Et isimli restoran ile 'sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim' dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım yoktur" dedi.
Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Ünlü şarkıcı, "Aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki garson ve usta önlüklerine, gömleklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine ismimi bastırdı ya da yazdırdılar" ifadelerini kullandı.

Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

İşte Muazzez Ersoy'un o çok merak edilen hayat hikayesi:

Muazzez Ersoy kimdir, Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçti. Babası Yaşar Levent, dolmuş şoförüydü. Annesi Fatma Hanım ise Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışırdı.

Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu'nda tezgahtarlık yaptı. İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı.

1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mustafa Topaloğlu'nun oğlu da kendi gibi ünlü! İşte 63 yaşındaki 'Uzaylı Türkücü'nün oğlu Çağlayan...
Mustafa Topaloğlu'nun oğlu da kendi gibi ünlü! İşte 63 yaşındaki 'Uzaylı Türkücü'nün oğlu Çağlayan...