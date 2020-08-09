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Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...

Ege kıyılarında tekne tatiline devam eden 62 yaşındaki Muazzez Ersoy, Instagram'dan takipçileri ile tatil fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. "Fotoşop güzelleştirmek içindi eskiden, olmayan bir fiziğe dönüşmek için değil" diyerek, fotoğraflarıyla aşırı derecede oynayanları eleştiren Muazzez Ersoy'un tekne pozları, sosyal medyada 'meydan okuma' şeklinde yorumlandı. İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

09.08.2020 17:30 - Son Güncelleme: 09.08.2020 17:45
Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...

"Fotoşop güzelleştirmek içindi eskiden, olmayan bir fiziğe dönüşmek için değil" diyerek, fotoğraflarıyla aşırı derecede oynayanları eleştiren 62 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Ersoy, en doğal hali ile tekneden pozlar paylaştı.

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Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...

Usta sanatçının paylaşımına beğeni yağarken, tekne pozları, sosyal medyada 'meydan okuma' şeklinde yorumlandı.

Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...

İşte ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...

MUAZZEZ ERSOY

Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...
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