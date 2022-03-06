Muazzez Abacı’dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

Akay açıklamasında, "Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika'da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum" dedi.