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Haberler Magazin Muazzez Abacı'dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

Muazzez Abacı'dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi. 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu... Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında ortaya çıkan bilgi, ünlü sanatçının sevenlerini derinden üzdü. Şimdilerde Amerika'da olan Muazzez Abacı'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

06.03.2022 15:25 - Son Güncelleme: 06.03.2022 15:28
Muazzez Abacı’dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

MUAZZEZ ABACI'DAN ÜZEN HABER!

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi. 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu!

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Muazzez Abacı’dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Muazzez Abacı’dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

Akay açıklamasında, "Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika'da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Muazzez Abacı’dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

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Muazzez Abacı’dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...

MÜGE ANLI

Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen ve dobra kişiliği ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, hastalığını açıkladı. Konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kalan Müge Anlı yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü .

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