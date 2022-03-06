Muazzez Abacı'dan üzen haber! 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu meğer...
Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi. 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu... Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında ortaya çıkan bilgi, ünlü sanatçının sevenlerini derinden üzdü. Şimdilerde Amerika'da olan Muazzez Abacı'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
06.03.2022 15:25 - Son Güncelleme: 06.03.2022 15:28
MUAZZEZ ABACI'DAN ÜZEN HABER!
Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi. 74 yaşındaki Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesine teşhis konuldu!
Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.
Akay açıklamasında, "Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika'da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum" dedi.