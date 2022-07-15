Mrs. Dinçerler sadece 1 ay dayanabildi! Hadise açık kıyafetlerini raftan indirdi! Koca yasağını delen ünlü popçu cesur kostümüyle 13 milyona şov yaptı

Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu. Ocak ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan ünlü popçu 'Evet' yanıtını vermiş ve güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. Tektaşını gösteren güzel şarkıcı "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı. Evlilikleri sonrası artık konserlerinde cesur kıyafetlerini tercih etmeyen Hadise herkesi şaşırtmıştı.