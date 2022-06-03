Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin düğünden paylaştı kardeşiyle pozu ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan'dan oğluna yorum gecikmedi
Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin düğünden paylaştı kardeşiyle pozu ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan'dan oğluna yorum gecikmedi. 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evlilik yapan Seda Sayan bu evlilikten Oğulcan Engin adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. 95'te yollarını ayıran ikiliden Sinan Engin 1997'de Ayşe Karasu Engin ile dünyaevine girdi ve çift Elif adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Elif ve Oğulcan kardeşler, birbirlerine olan bağlılığı ile sosyal medya gündeminde. Katıldıkları bir düğünde yan yana çekildikleri fotoğrafı paylaşan abi - kardeşi görenler hayran kaldı.
03.06.2022 10:52 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:10
Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin düğünden paylaştı kardeşiyle pozu ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan'dan oğluna yorum gecikmedi...
Yorum yapanlar arasında Sinan Engin'in şimdiki eşi Ayşe Engin ve Seda Sayan da yerini aldı. Ayşe Hanım kalp emojisi ile Seda Sayan ise nazar boncuğu ile dikkat çekti. İşte başta Oğulcan Engin ve kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...