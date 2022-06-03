Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin düğünden paylaştı kardeşiyle pozu ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan'dan oğluna yorum gecikmedi...

Yorum yapanlar arasında Sinan Engin'in şimdiki eşi Ayşe Engin ve Seda Sayan da yerini aldı. Ayşe Hanım kalp emojisi ile Seda Sayan ise nazar boncuğu ile dikkat çekti. İşte başta Oğulcan Engin ve kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...