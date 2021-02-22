Miras krizinde sessizliklerini bozdular! Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) 'cenazemi bile kaldıramaz' demişti

Miras krizinde sessizliklerini bozdular! Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) 'cenazemi bile kaldıramaz' demişti. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz geldi. Seyfi Dursunoğlu'nun daha önce verdiği bir röportajda "Para için birbirlerine girmesinler, zaten cenazemi bile kaldırmazlar" dediği yeğenleri 15 milyonluk miras için mahkemeye başvurdu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernek yetkililerinin "Yeğenlerin bir hak durumu olamaz" diye açıklama yapması üzerine Evren Saydan ve Erhan Saydan'ın avukatlarından da yanıt geldi...

22.02.2021 10:01 - Son Güncelleme: 22.02.2021 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





