Miras krizinde sessizliklerini bozdular! Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) 'cenazemi bile kaldıramaz' demişti
Miras krizinde sessizliklerini bozdular! Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) 'cenazemi bile kaldıramaz' demişti. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz geldi. Seyfi Dursunoğlu'nun daha önce verdiği bir röportajda "Para için birbirlerine girmesinler, zaten cenazemi bile kaldırmazlar" dediği yeğenleri 15 milyonluk miras için mahkemeye başvurdu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernek yetkililerinin "Yeğenlerin bir hak durumu olamaz" diye açıklama yapması üzerine Evren Saydan ve Erhan Saydan'ın avukatlarından da yanıt geldi...
22.02.2021 10:01
- Son Güncelleme: 22.02.2021 10:01
Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan ve 17 Temmuz 2020'de vefat eden sanatçı, Üsküdar'daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktı.
Dursunoğlu'nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı. Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.
Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen'e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı'ya bıraktı.
Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını bıraktığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernek yetkilileri, "Yeğenlerin bir hak durumu olamaz" diye açıklama yapması üzerine Evren Saydan ve Erhan Saydan'ın avukatlarından yanıt geldi.
Saydan kardeşlerin avukatı Alper Çalkavur ise "Dernek yöneticileri mirasa hemen kavuşmak için kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Müvekkillerim Dursunoğlu'nun iradesi sakatlanarak vasiyetname işlemlerini gerçekleştirdiğine inanıyor" dedi.