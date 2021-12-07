Mini deri eteğiyle poz veren Deniz Seki’nin son haline bakın! Görenin gözleri yuvalarından çıktı takipçileri tanımakta zorlandı
Mini deri eteğiyle poz veren Deniz Seki'nin son haline bakın! Verdiği kilolarla büyük bir değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Siyah mini eteği ve derin dekolteli üstüyle objektif karşısına geçen Seki'nin paylaşımını gören takipçileri ise şaşkına döndü. Ünlü şarkıcı için "Tanıyamadım", "Bambaşka biri olmuşsun" yorumları yapıldı. Son haliyle görenleri şoke eden Deniz Seki, sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Seki'nin estetik yaptırdığını bir kısmı da fotoğraflara photoshop uyguladığını iddia etti. İşte Deniz Seki'nin herkesi şaşkına çeviren son hali...
07.12.2021 18:53
- Son Güncelleme: 07.12.2021 18:53
Verdiği kilolarla büyük bir değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Son haliyle görenleri şoke eden Deniz Seki, sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Seki'nin estetik yaptırdığını bir kısmı da fotoğraflara photoshop uyguladığını iddia etti.