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Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı yıktı geçti! Eski hali inanılmaz

Ekranların zarif yüzlerinden biri olan Mine Tugay, sosyal medyayı yıktı geçti... Yıllar öncesine ait bir fotoğrafı çıkan Mine Tugay'ın bu fotoğrafı çok konuşuldu. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştüğü görülen Mine Tugay eski halini kimse, şimdi ki Mine Tugay'a benzetemedi. Mine Tugay'ın estetiksiz halini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Mine Tugay olmak üzere, ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

04.02.2019 09:56 - Son Güncelleme: 04.02.2019 10:18
Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı yıktı geçti! Eski hali inanılmaz

Şu sıralar sosyal medyanın en çok konuştuğu isim Mine Tugay olabilir. Neden mi? Mine Tugay'ın estetiksiz halinin fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayılmaya başlayınca olanlar oldu. Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanmadı. Büyük bir evrim geçiren, kendini baştan yaratan Mine Tugay'ın estetiksiz halini görünce sizde inanmayacaksınız.

Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı yıktı geçti! Eski hali inanılmaz

ZARA

Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı yıktı geçti! Eski hali inanılmaz

ZARA

Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı yıktı geçti! Eski hali inanılmaz

DİDEM SOYDAN

Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı yıktı geçti! Eski hali inanılmaz

DİDEM SOYDAN

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