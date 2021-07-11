Mine Tugay yıllar sonra bombayı patlattı! Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mine Tugay'dan Medcezir itirafı!
Mine Tugay yıllar sonra bombayı patlattı! Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mine Tugay, Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez dizisi ile gönüllerde taht kurmuştu ancak Tugay, sezon finalinde ağır bir trafik kazası geçirmiş ve daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. O dönem yaptığı paylaşımda, "Ender Serez, seni oynamayı gerçekten özleyeceğim" notuyla dikkat çeken Mine Tugay, Instagram'dan takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. İşte oyunculuğu kadar güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren 42 yaşındaki Mine Tugay'ın Medcezir dizisi hakkında yaptığı bomba itiraflar...
11.07.2021 17:19
- Son Güncelleme: 11.07.2021 17:19
MİNE TUGAY'DAN MEDCEZİR İTİRAFI!
İlk bölümü 13 Eylül 2013'de yayınlanan Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karkterine hayat veren oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan 42 yaşındaki oyuncu, Medcezir dizisi hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla gündeme bomba gibi düştü.
İddiaya göre o dönem, yönetmenin sevgilisi Defne Kayalar'ın ekibe dahil olmasıyla Mine Tugay'ın rolünde azalma yaşandı. Tugay'ın kardeşi Sedef'i canlandıran Defne Kayalar'ın rolünün artmasıyl da güzel oyuncu diziden ayrıldı.
Mine Tugay'ın Instagram'dan yaptığı açıklamalar sosyal medyada, 'sitem' olarak yorumlandı.
İşte güzelliği ve estetiksiz hali ile sık sık adından söz ettiren Mine Tugay başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...