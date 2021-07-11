Mine Tugay yıllar sonra bombayı patlattı! Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mine Tugay'dan Medcezir itirafı!

Mine Tugay yıllar sonra bombayı patlattı! Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mine Tugay, Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez dizisi ile gönüllerde taht kurmuştu ancak Tugay, sezon finalinde ağır bir trafik kazası geçirmiş ve daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. O dönem yaptığı paylaşımda, "Ender Serez, seni oynamayı gerçekten özleyeceğim" notuyla dikkat çeken Mine Tugay, Instagram'dan takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. İşte oyunculuğu kadar güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren 42 yaşındaki Mine Tugay'ın Medcezir dizisi hakkında yaptığı bomba itiraflar...

11.07.2021 17:19 - Son Güncelleme: 11.07.2021 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





