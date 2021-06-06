Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!

Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a sosyal medyada 'Kim 42 yaşında der!' yorumları yapıldı. Rol aldığı Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay yaz sezonunu açtı. Siyah bikinisi ile takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay, fit hali ile beğeni yağmuruna tutuldu. Estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelen Mine Tugay, bikinili hali ile sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

06.06.2021 18:20 - Son Güncelleme: 06.06.2021 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





