Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!
Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a sosyal medyada 'Kim 42 yaşında der!' yorumları yapıldı. Rol aldığı Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay yaz sezonunu açtı. Siyah bikinisi ile takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay, fit hali ile beğeni yağmuruna tutuldu. Estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelen Mine Tugay, bikinili hali ile sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
"KİM 42 YAŞINDA DER!"
Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelen Instagram2dan paylaştığı yıllar önceki fotoğrafının ardından adından eski hali ile adından söz ettiren Mine Tugay, bu kez de bikinili hali ile takipçilerine merhaba dedi.