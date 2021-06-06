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Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!

Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a sosyal medyada 'Kim 42 yaşında der!' yorumları yapıldı. Rol aldığı Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay yaz sezonunu açtı. Siyah bikinisi ile takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay, fit hali ile beğeni yağmuruna tutuldu. Estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelen Mine Tugay, bikinili hali ile sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

06.06.2021 18:20 - Son Güncelleme: 06.06.2021 19:03
Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!

"KİM 42 YAŞINDA DER!"

Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelen Instagram2dan paylaştığı yıllar önceki fotoğrafının ardından adından eski hali ile adından söz ettiren Mine Tugay, bu kez de bikinili hali ile takipçilerine merhaba dedi.

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Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!

Siyah bikinisi ile takipçilerinden tam not alan 42 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'ın estetiksiz hali yeniden gündeme geldi. İşte başta Mine Tugay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!

Nesrin Cavadzade

Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!

Ceylan

Mine Tugay 'sonunda' dedi siyah bikinisi ile ortalığı kasıp kavurdu! Estetik güzeli Mine Tugay'a kim 42 yaşında der!