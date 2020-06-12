Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?
Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Murat Saygı ile bisiklet turuna çıktı. Karşısında muhabirleri gören 41 yaşındaki Mine Tugay, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra ünlü yapımcı ile gözden kayboldu. Sürpriz buluşma akıllara, 'Mine Tugay gönlünü Murat Saygın'a mı kaptırdı?' sorusunu getirdi. İşte Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Saygı ile fotoğrafları...
12.06.2020 12:26
- Son Güncelleme: 12.06.2020 12:29
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