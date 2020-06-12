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Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Murat Saygı ile bisiklet turuna çıktı. Karşısında muhabirleri gören 41 yaşındaki Mine Tugay, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra ünlü yapımcı ile gözden kayboldu. Sürpriz buluşma akıllara, 'Mine Tugay gönlünü Murat Saygın'a mı kaptırdı?' sorusunu getirdi. İşte Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Saygı ile fotoğrafları...

12.06.2020 12:26 - Son Güncelleme: 12.06.2020 12:29
Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay, başarılı performansı ile yine takdirleri kazandı. Güzel oyuncunun 2 bölüm sonra veda edeceği dizinin ardından kariyerine nasıl yön verecek merak konusu olurken şaşırtan bir gelişme yaşandı.

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Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken oyuncu önceki akşam Yeniköy sahil yolunda bisiklet sürerken görüntülendi. Oyuncuya, Gül Gölge'nin eski eşi yapımcı Murat Saygı'nın da eşlik etmesi kafaları karıştırdı

Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?

Gazetecileri bir anda karşısında gören Mine Tugay, kısa süreli şok yaşadı.

Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?

SORULAR YANITSIZ KALDI

Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, gizemli erkek arkadaşıyla gözlerden kayboldu. Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki sürpriz buluşması akıllara, 'Mine Tugay gönlünü Murat Saygın'a mı kaptırdı?' sorusunu getirdi.

Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?

İşte Mine Tugay ve sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Saygın...

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