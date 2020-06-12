Mine Tugay sahilde ünlü yapımcı ile yakalandı! Zalim İstanbul'un Şeniz'i gönlünü o isme mi kaptırdı?

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay, başarılı performansı ile yine takdirleri kazandı. Güzel oyuncunun 2 bölüm sonra veda edeceği dizinin ardından kariyerine nasıl yön verecek merak konusu olurken şaşırtan bir gelişme yaşandı.