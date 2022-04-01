Mine Tugay rengarenk bikinisiyle yakın çekim paylaştı yine hayran bıraktı! Gören dönüp bir daha baktı “Kim der 43 yaşında”
Mine Tugay rengarenk bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Medcezir, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yaz aylarına olan özlemini dile getirdi. Rengarenk bikinisi ile kamera karşısına geçen Tugay, paylaşımının altına "Belki biraz yazı özlemiş olabilirim" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem olurken Tugay için "Kim der 43 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bikinili pozu...
01.04.2022 21:01 - Son Güncelleme: 01.04.2022 21:01
Medcezir ve Zalim İstanbul dizileriyle hafızalara kazınan Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yaz aylarına olan özlemini dile getirdi.