Mine Tugay mini elbisesi ile salıncakta poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'
Mine Tugay mini elbisesii ile salıncakta poz verdi, sosyal medya onu konuştu. Karantina günlerinde bol bol spor yapan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarını da ihmal etmiyor. Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay, Medcezir dizisinde de Ender Serezli karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Zarif duruşu ve kızıl saçlarıyla göz dolduran güzel oyuncu Mine Tugay'ın mini elbiseli salıncak pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Mine Tugay'ın Instagram paylaşımı...
Instagram'dan mini elbiseli salıncak pozunu paylaşan Mine Tugay'a beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncuya, 'Fotoğraf atmadan önce haber ver de çelik yelek giyelim', 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım' gibi yorumlar yapıldı. Yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartacak fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Mine Tugay'ın boyu da merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...