Mine Tugay mini elbisesi ile salıncakta poz verince... 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım'

Instagram'dan mini elbiseli salıncak pozunu paylaşan Mine Tugay'a beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncuya, 'Fotoğraf atmadan önce haber ver de çelik yelek giyelim', 'Aman ne yapıyorsunuz Mine Hanım' gibi yorumlar yapıldı. Yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartacak fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Mine Tugay'ın boyu da merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...