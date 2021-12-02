Mine Koşan’dan kötü haber! Hayranlarını korkutan Mine Koşan’ın Covid-19 PCR testi negatif çıktı ama...

"Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit Edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.