Mine Koşan'dan kötü haber! Hayranlarını korkutan Mine Koşan'ın Covid-19 PCR testi negatif çıktı ama...
Mine Koşan'dan kötü haber geldi. Mine Koşan'ın Instagram açıklaması sonrası hayranları büyük üzüntü yaşadı. Covid-19 PCR testinin negatif çıktığını ifade eden şarkıcı 4 Aralık tarihinde vereceği konseri hastalığı yüzünden ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. Peki Mine Koşan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte Mine Koşan'ın açıklaması...
02.12.2021 09:36
- Son Güncelleme: 02.12.2021 09:40
MİNE KOŞAN'DAN KÖTÜ HABER!
Hayranlarını korkutan Mine Koşan Covid-19 PCR testinin negatif çıktığını ancak zatürreye yakalandığını açıkladı. 4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini ifade etti.
"Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit Edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.