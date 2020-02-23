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Milyoner'de geceye damga vuran soru! Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda toy ne anlama gelir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'toy' hangi anlama gelir?" sorusu damga vurdu. Peki, "Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'toy' hangi anlama gelir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

23.02.2020 03:35 - Son Güncelleme: 23.02.2020 03:50
Milyoner'de geceye damga vuran soru! Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda toy ne anlama gelir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

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Milyoner'de geceye damga vuran soru! Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda toy ne anlama gelir?

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'toy' hangi anlama gelir?" sorusu damga vurdu.

Milyoner'de geceye damga vuran soru! Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda toy ne anlama gelir?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

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Milyoner'de geceye damga vuran soru! Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda toy ne anlama gelir?
Milyoner'de geceye damga vuran soru! Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda toy ne anlama gelir?
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