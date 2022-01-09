Milli sporcu Yiğithan Hantal’a dolandırıcılık suçlaması! Eski ve yeni sevgili harekete geçti, 2.5 yıl hapsi isteniyor...
Milli sporcu Yiğithan Hantal'a dolandırıcılık suçlaması! 2.5 yıl hapsi isteniyor... İddiaya göre, Mlli sporcu Yiğithan Hantal uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olan sevgilisine cep telefonu aldırıp taksitleri ödemeyince hakkında dava açılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Yiğithan Hantal, sevgilisinin kendisine gönüllü sponsorluk yaptığını, kendi rızası ile para verdiğini, ilişkileri bittikten sonra gönül rızası ile verdiği parayı geri istediğini belirterek iddiaları kabul etmedi. Savcılık, 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunduğu gerekçesiyle' Beşparmak'a 2.5 yıl hapis istemiyle dava açtı.
Milli sporcu Yiğithan Hantal'a dolandırıcılık suçlaması! Eski ve yeni sevgili harekete geçti... Türkiye erkek sutopu takımı millî oyuncusu Yiğit Hantal, sevgilisine aldırdığı telefonun ücretini ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Milli sporcunun yeni sevgilisi de Hantal'ın kendisine telefon aldırdığını ve ücreti ödemesini istediğinde ise kız kardeşinin sevgilisi Çakıcı'nın yeğeniyle birlikte olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Hantal ve kardeşi hakkında dava açıldı.
Türkiye erkek millî sutopu takımı oyuncusu 39 yaşındaki Yiğithan Hantal hakkında, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan 40 yaşındaki sevgilisi Sevda Aydın'a iddiaya göre cep telefonu aldırmış, taksitleri ödeyeceğini söylemesine rağmen ödeme yapmadığı gerekçesiyle dava açılmıştı.
İHBARCI SEVGİLİ
Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Hantal'ın bu davası devam ederken, iddiaya göre Hantal kendisinden 25 yaş büyük sevgilisi Gaye Kurt'a değişik zamanlarda önce ortak iş yapacaklarından bahisle ardından cep telefonunun kaybolduğu bahisle kendisine taksitle cep telefonu aldırdı. Kredi kartını Hantal'a veren Kurt, sevgilisinin cep telefonu dışında karttan para çektiğini tespit etti. Parayı ödeyeceğini söyleyen Hantal, aylar geçmesine rağmen parayı ödemedi. Gaye Kurt, parayı istediğinde ise yine iddiaya göre Hantal, kardeşi Zeynep'in Alaeddin Çakıcı'nın yeğeni ile çıktığını söyleyerek tehditler savurdu.
"KIZ KARDEŞİM ALAEDDİN ÇAKICININ YEĞENİYLE SEVGİLİ"
Gaye Kurt, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Yiğithan Hantal, şahsın kendisine gönüllü sponsorluk yaptığını, paraları kendi rızası ile verdiğini, ilişkileri bittikten sonra gönül rızası ile verdiklerini geri almak istediğini beyan ederek suçlamayı kabul etmedi.