Milli sporcu Yiğithan Hantal’a dolandırıcılık suçlaması! Eski ve yeni sevgili harekete geçti, 2.5 yıl hapsi isteniyor...

Milli sporcu Yiğithan Hantal'a dolandırıcılık suçlaması! Eski ve yeni sevgili harekete geçti... Türkiye erkek sutopu takımı millî oyuncusu Yiğit Hantal, sevgilisine aldırdığı telefonun ücretini ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Milli sporcunun yeni sevgilisi de Hantal'ın kendisine telefon aldırdığını ve ücreti ödemesini istediğinde ise kız kardeşinin sevgilisi Çakıcı'nın yeğeniyle birlikte olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Hantal ve kardeşi hakkında dava açıldı.