Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı
Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Tam iki dakika boyunca aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti genç şarkıcı... Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye gülerek anlattı. Miley, tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söyledi, o anlar sosyal medyaya damga vurdu.
02.01.2022 10:06
- Son Güncelleme: 02.01.2022 10:06
Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti, o anlar herkesi şaşırttı.
Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Amerika NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, elbisesi üzerinde düşünce üst kısmı tamamen çıplak kaldı.