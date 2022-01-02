Vav TV İzle
Haberler Magazin Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Tam iki dakika boyunca aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti genç şarkıcı... Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye gülerek anlattı. Miley, tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söyledi, o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

02.01.2022 10:06 - Son Güncelleme: 02.01.2022 10:06
Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti, o anlar herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Amerika NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, elbisesi üzerinde düşünce üst kısmı tamamen çıplak kaldı.

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunun düştüğünü fark eden Miley, sırtını kameralara dönüp üstünü düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti.

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye gülerek anlattı. Miley tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söylemeye devam etti.

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı

İşte o anlar...

Miley Cyrus kıyafetinin azizliğine uğradı sahnede çırılçıplak kaldı! Aldırış etmeden şarkı söylemeye devam etti o anlar herkesi şaşırttı
SON DAKİKA