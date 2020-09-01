MFÖ’ye attığınız çamur ancak size yakışır! Klavye delikanlılarının linç girişimi ellerinde patladı
MFÖ grubunun Bodrum'da yapılması planlanan konserinin iptal edilmesinin ardından sosyal medyada biletlerin satılmadığı için iptal edildiği iddia edilmişti. Haklarında çıkan iddialara MFÖ grubundan tepki gelirken konserin gerçek iptal nedeni ortaya çıktı. MFÖ'nün Bodrum'da vereceği konserin iptal edilmesinin ardından malum klavye delikanlıları yine işbaşına geçerek akıl almaz bir linç operasyonu başlattı.
Türkiye'nin efsane üçlüsü MFÖ, aynı gün biri düğmeye basmış gibi iki-üç cepheden birden hedef tahtasına oturtuldu. Türk pop ve rock grubu üzerine hakaret dolu, alaycı yazılar paylaşıldı, hatta Mazhar-FuatÖzkan'ın fotoğrafları hayvan figürleri ile montajlandı. Sabah'tan Ömer Karahan, MFÖ Grubu'na yapılan alçak saldırıyı kaleme aldı.
401 BİLET SATILDI
Kimi 'Bodrum konserlerinde tek bilet satılmadığı için organizasyon iptal edildi' yalanını uydurdu, kimileri ise Mazhar Alanson'a aitmiş gibi gösterdikleri Atatürk düşmanı bir sosyal medya paylaşımıyla onu itibarsızlaştırmaya çalıştı. Ancak Alanson, o yazının kendisine ait olmadığını çoktan belirtti bile. Bu arada bilet satılmadığı iddiasıyla ilgili organizasyon şirketi de 401 bilet satışının olduğunu açıkladı. Herkes bilir; konser biletlerinin belli bir kısmı konser günü kapıdan gerçekleşir. Yani onun matematiğini de eklediğinizde MFÖ grubuna hayranlarının teveccühünün ve beğenisinin devam ettiği ortada... Klavye delikanlılarının MFÖ'yü linç etme sebebi ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı.
Karın ağrıları, Mazhar Alanson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödüldü... Alanson'u tefe koymaya çalışan ucuz, klavye delikanlıları dinleyin! MFÖ'nün her konseri kapalı gişe iş yapar bu bir, bunu kimse asla değiştiremez. MFÖ bu ülkenin altınıdır, atacağınız hiçbir çamur, altından değer kaybettirmez, bu da iki...
MANASIZSINIZ!
Tek görevleri çarpıtma, yalan üzerine algı oluşturma, buna hem kendilerini inandırıp hem de insanları örgütleme misyonları ile yeni avlar peşine düşme olan bu linç ekibine gelsin MFÖ'den 'Sude' şarkısı: 'Day dahi ya hum, nurunda nurunda nurunda nurunda, hiya hiya, Ha bu ya da feste sebaha.'
Bu sözler ne kadar manalı ise bu linci uygulayan zavallı klavyeler, siz de o kadar manalısınız! Hadi başka kapıya...