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MFÖ'nün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser tedavisi gören Özkan Uğur...

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuna dair açıklama yaptı. İstanbul Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda organize edilen konserde, MFÖ grubundan Mazhar Alason ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi. Gözler ise MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'u aradı. Mazhar ve Fuat ikilisi Gülhane Parkı'nda konser verirken Fuat Güner, Özkan Uğur'un ikinci kez kansere yakalandığını belirtmişti. İşte 2013 yılında yakalandığı lenfoma kanserini, gördüğü yoğun tedaviler sonucunda yenen Özkan Uğur'un son sağlık durumu...

30.04.2020 11:41 - Son Güncelleme: 30.04.2020 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





