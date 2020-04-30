RAMAZAN İMSAKİYE
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MFÖ'nün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser tedavisi gören Özkan Uğur...

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuna dair açıklama yaptı. İstanbul Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda organize edilen konserde, MFÖ grubundan Mazhar Alason ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi. Gözler ise MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'u aradı. Mazhar ve Fuat ikilisi Gülhane Parkı'nda konser verirken Fuat Güner, Özkan Uğur'un ikinci kez kansere yakalandığını belirtmişti. İşte 2013 yılında yakalandığı lenfoma kanserini, gördüğü yoğun tedaviler sonucunda yenen Özkan Uğur'un son sağlık durumu...

30.04.2020 11:41 - Son Güncelleme: 30.04.2020 12:22
MFÖ'ün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser Tedavisi gören Özkan Uğur...

Yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan müzisyen Özkan Uğur, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayınladı.

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MFÖ'ün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser Tedavisi gören Özkan Uğur...

Tedavi sürecinin olumlu gittiğini belirten Uğur şunları söyledi:

MFÖ'ün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser Tedavisi gören Özkan Uğur...

"TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR"

"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle."

MFÖ'ün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser Tedavisi gören Özkan Uğur...

66 yaşındaki Uğur'a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti.

MFÖ'ün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser Tedavisi gören Özkan Uğur...

MFÖ GÜLHANE PARKI KONSERİ - TIKLA

MFÖ'ün Özkan Uğur'u sağlık durumunu açıkladı! Kanser Tedavisi gören Özkan Uğur...
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