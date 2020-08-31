Haberler Galeri Magazin MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

MFÖ grubunun Bodrum'da yapılması planlanan konserinin iptal edilmesinin ardından sosyal medyada biletlerin satılmadığı için iptal edildiği iddia edilmişti.Haklarında çıkan iddialara MFÖ grubundan tepki gelirken konserin gerçek iptal nedeni ortaya çıktı. İşte MFÖ Bodrum konserinin iptal edilme nedeni...

31.08.2020 13:17 - Son Güncelleme: 31.08.2020 13:17
MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

MFÖ Grubu'nun Bodrum'da gerçekleşmesi planlanan konserleri finansal nedenlerden dolayı iptal edildi. Sosyal medyada ise bilet satışı yapılmadığı için konserin iptal edildiği iddiası dolaşmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

Bunun üzerine açıklama yapan MFÖ, "Konser şartlar yerine getirilmediği için iptal" oldu açıklamasını yaptı.

MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

MFÖ'nün Bodrum'da 27 Ağustos'ta yapılması planlanan konseri iptal oldu. Sosyal medyada kısa sürede konuşulmayan başlayan konserin hiç bilet satılmadığı için iptal edildiği iddia edildi.

MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

"FİNANSAL NEDENLERDEN İPTAL EDİLDİ"

Bu iddiaların ardından MFÖ grubundan ilk açıklama geldi. "Sıfır bilet" dedikodusu üçlüyü kızdırdı. İddiaya göre 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.

MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

Konuyla alakalı açıklama yapan grup, "Konser, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. İptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

Konseri düzenleyen Kerki Solfej ise grupla aralarında yaşanan anlaşmazlık hakkında şu açıklamayı yaptı:

MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü

"70 BİN VERİLMEYİNCE İPTAL EDİLDİ"

"Konser için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin liradır. Bu rakam grup üyeleri ve menajerleriyle paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin lira talep etmesi neticesinde, alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır."
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'
Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'