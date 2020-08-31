MFÖ Bodrum konseri neden iptal edildi? Sırrı çözüldü
MFÖ grubunun Bodrum'da yapılması planlanan konserinin iptal edilmesinin ardından sosyal medyada biletlerin satılmadığı için iptal edildiği iddia edilmişti.Haklarında çıkan iddialara MFÖ grubundan tepki gelirken konserin gerçek iptal nedeni ortaya çıktı. İşte MFÖ Bodrum konserinin iptal edilme nedeni...
31.08.2020 13:17
- Son Güncelleme: 31.08.2020 13:17
"FİNANSAL NEDENLERDEN İPTAL EDİLDİ"
Bu iddiaların ardından MFÖ grubundan ilk açıklama geldi. "Sıfır bilet" dedikodusu üçlüyü kızdırdı. İddiaya göre 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.
"70 BİN VERİLMEYİNCE İPTAL EDİLDİ"
"Konser için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin liradır. Bu rakam grup üyeleri ve menajerleriyle paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin lira talep etmesi neticesinde, alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır."
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