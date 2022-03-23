Metin Şentürk’e kötü haber! 4 milyon liralık itirazı reddedildi eski eşi Fulya Kalkavan'a faiziyle ödeme yapacak!
Metin Şentürk'e kötü haber! 4 milyon liralık itirazı reddedildi eski eşi Fulya Kalkavan'a faiziyle ödeme yapacak! 2006 yılında evlenen şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında boşanma kararı almıştı. Boşanma kararı aldığı eski eşi Fulya Kalkavan ile davalık olan ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün yeniden yargılama talebi mahkeme tarafından reddedildi.
METİN ŞENTÜRK'E KÖTÜ HABER!
4 milyon liralık itirazı reddedildi, Metin Şentürk eski eşi Fulya Kalkavan'a faiziyle ödeme yapacak!
Boşanma kararı aldığı eski eşi Fulya Kalkavan ile davalık olan ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün yeniden yargılama talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Metin Şentürk ve Fulya Kalkavan, 2014'te boşanmıştı. Fulya Kalkavan bir yıl sonra mal rejiminden kaynaklanan katkı payı ve katılma alacağına ilişkin dava açmıştı.
4 MİLYON HAK BİÇİLDİ
Mahkeme Metin Şentürk'ün 2009'da satın aldığı Sarıyer'deki lüks malikanesi hakkında Fulya Kalkavan'ın 4 milyon 337 bin TL hakkı olduğuna 2018'de karar vermişti. İstinaf ve Yargıtay'da mahkemenin kararını onamıştı. Metin Şentürk Aile Mahkemesi ve üst mahkemelerin vermiş olduğu kararların hukuka, anayasa ve diğer yasalarımıza aykırılık teşkil ettiğini belirterek yargılamanın yenilenmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.