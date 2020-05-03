RAMAZAN İMSAKİYE
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Mete Sözer "14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

Mete Sözer, Nilüfer Şasev Özbek'in 14 yıldır kendisini rahatsız ettiğini, birçok iletişim araçlarıyla taciz boyutunda içerikler paylaştığını gerekçe göstererek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü yönetmenin şikayeti üzerine mahkeme, Nilüfer Şasev Özbek'e 3 ay yasak koydu. Karara itiraz ederek asıl kendisinin mağdur olduğunu öne süren Özbek'in başvurusu reddedildi.

03.05.2020 10:34 - Son Güncelleme: 03.05.2020 10:34
Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

Yönetmen Mete Sözer, 14 yıldır kendisine psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla Nilüfer Şasev Özbek hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Karara itiraz ederek asıl kendisinin mağdur olduğunu öne süren Özbek'in başvurusu reddedildi.

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Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

Yönetmen Mete Sözer, Nilüfer Şasev Özbek'in 14 yıldır kendisini rahatsız ettiğini, birçok iletişim araçlarıyla taciz boyutunda içerikler paylaştığını gerekçe göstererek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede şöyle denildi:

Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

"Mete Sözer, engelledikçe Nilüfer Şasev Özbek paylaşımlarının dozunu artırmış, kendisine ait olmayan numaralar üzerinden ya da sahte hesaplar açarak eylemlerine devam etmiştir."

Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

"Sözer, bu eylemlerine son vermesi için davalıya ihtarname göndermiştir. Taraflar 30 gün boyunca söz konusu eylemlerin durdurulması ve bu süreci uzlaşarak sonlandıracakları yönünde anlaşmışlardır. Ancak Özbek süre dolduktan sonra eylemlerine devam etmiştir."

Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

RUH SAĞLIĞI ZARAR GÖRDÜ

Yönetmen Sözer'in avukatı, "Davalının eylemlerinden dolayı Sözer'in sosyal hayatı ve ruh sağlığı ciddi bir şekilde zarar görmektedir. Özbek eylemlerinden vazgeçmemektedir" dedi.

Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

Talebi haklı bulan mahkeme, Özbek'in 3 aylık süreyle Sözer'e yönelik tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, bulunduğu konut ile işyerine yaklaşmamasına karar verdi.

Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

ÖZBEK'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Karara itiraz eden Özbek, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını istedi. Sözer'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını dava dilekçesinde anlatan Özbek'in avukatı, şöyle dedi;

"Sözer, şantaj yaparak Nilüfer Şasev Özbek'in yıllardır endişe içinde yaşamasına neden olmuştur. Davacı yalnızca Özbek'in kendisine gönderdiği mesajları ayıklayıp, taciz eden pozisyonuna sokmuş ve kadınlık onurunu zedelemiştir."

Ancak mahkeme verilen korunma kararının yerinde olduğu gerekçesiyle Özbek'in itiraz talebini reddetti.

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