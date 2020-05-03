Mete Sözer, 14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı

ÖZBEK'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Karara itiraz eden Özbek, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını istedi. Sözer'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını dava dilekçesinde anlatan Özbek'in avukatı, şöyle dedi;

"Sözer, şantaj yaparak Nilüfer Şasev Özbek'in yıllardır endişe içinde yaşamasına neden olmuştur. Davacı yalnızca Özbek'in kendisine gönderdiği mesajları ayıklayıp, taciz eden pozisyonuna sokmuş ve kadınlık onurunu zedelemiştir."

Ancak mahkeme verilen korunma kararının yerinde olduğu gerekçesiyle Özbek'in itiraz talebini reddetti.