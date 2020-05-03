Mete Sözer "14 yıldır psikolojik ve cinsel şiddet görüyorum' dedi! Mahkeme kadını uzaklaştırdı
Mete Sözer, Nilüfer Şasev Özbek'in 14 yıldır kendisini rahatsız ettiğini, birçok iletişim araçlarıyla taciz boyutunda içerikler paylaştığını gerekçe göstererek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü yönetmenin şikayeti üzerine mahkeme, Nilüfer Şasev Özbek'e 3 ay yasak koydu. Karara itiraz ederek asıl kendisinin mağdur olduğunu öne süren Özbek'in başvurusu reddedildi.
03.05.2020 10:34
- Son Güncelleme: 03.05.2020 10:34
ÖZBEK'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ
Karara itiraz eden Özbek, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını istedi. Sözer'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını dava dilekçesinde anlatan Özbek'in avukatı, şöyle dedi;
"Sözer, şantaj yaparak Nilüfer Şasev Özbek'in yıllardır endişe içinde yaşamasına neden olmuştur. Davacı yalnızca Özbek'in kendisine gönderdiği mesajları ayıklayıp, taciz eden pozisyonuna sokmuş ve kadınlık onurunu zedelemiştir."
Ancak mahkeme verilen korunma kararının yerinde olduğu gerekçesiyle Özbek'in itiraz talebini reddetti.
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