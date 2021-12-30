Mete Gazoz'un sevgilisi Melike Ayvaz güzelliğiyle hayran bıraktı! Mete Gazoz'un kalbine 10'luk atış işte Olimpiyat şampiyonun sevgilisi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan genç milli okçu Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ile de göz dolduruyor. Olimpiyatlardan döndükten sonra büyük bir törenle karşılanan Gazoz, birçok alanda ise ödüle layık görüldü. Mütevazı tavırlarından ödün vermeyen Mete Gazoz, spor hayatı gibi aşk hayatında da sağlam adımlarla yürüyor. Mete Gazoz, sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez GQ Ödülleri Töreni'nde objektiflerin karşısına geçti. Sonrasında Mete Gazoz'un sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. İşte detaylar...
30.12.2021 09:05
- Son Güncelleme: 30.12.2021 09:05
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye için başarılı ve tarihi rekorların kırıldığı bir dönem oldu. Tokyo 2020, madalya sayısının en yüksek olduğu Olimpiyat Oyunları olurken, Türkiye bu olimpiyatlardan tam 13 madalya ile döndü.
Kadın boks ve okçuluk olmak üzere birçok alanda ilk kez madalya kazanan sporcular, başarılarıyla gururlandırdı. Bu sporculardan birisi olan Mete Gazoz, okçuluk alanında altın madalyaya ulaştı ve göğsümüzü kabarttı.
Son olarak GQ Ödül Töreni'nde 'Yılın Sporcusu' ödülünü alan Mete Gazoz, geceye sevgilisi ile katıldı.
GQ Ödül Töreni'ne beraber katıldığı sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez basın karşısına çıkıp poz veren Mete Gazoz, sosyal medyada gündem oldu.