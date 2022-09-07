Mesut Güneri defteri kapandı! Arka Sokaklar'ın bel kemiğiydi! “Çocukluğum öldü” 16 yıllık işini bırakan Şevket Çoruh bakın neden ayrılmış
16 yıllık ekran macerasına 17. yılıyla devam kararı alan Arka Sokaklar dizisi 17 Haziran'da 632. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 17 sezon için hazırlıkları süren fenomen diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin kemik kadrosunda yer alan Şevket Çoruh ayrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu veda mesajı yayımladı. Paylaşımında yıllarca omuz omuza çalıştığı kamera önü ve arkasındaki ekibe teşekkürlerini ileten oyuncunun ''Bugün bu yolun sonundayım.'' sözleri çok konuşuldu. Peki Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı? Mesut Güneri öldü mü? İşte detaylar...
Arka Sokaklar'ın bel kemiğiydi! "Çocukluğum öldü " Mesut Güneri defteri kapandı! 16 yıllık işini bırakan Şevket Çoruh'un ayrılma nedeni çok merak edildi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar yayın hayatına devam etme kararı aldı.
Bir süredir yeni sezona hazırlanan ekipten bir ismin ayrılığı herkesi şoke etti. 17'nci sezonu ile izleyicisiyle buluşacak olan dizide Şevket Çoruh olmayacak. Peki neden? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı? Mesut Komisere ne oldu? İşte ünlü oyuncunun veda paylaşımı...
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizide yaprak dökümü yeniden başladı.
"UZAKTAN GÖRENLER MESUT SANIYOR"
Dizide 16 sezon boyunca 'Komiser Mesut' karakteri hayat veren Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yapıma veda etti.