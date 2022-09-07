Mesut Güneri defteri kapandı! Arka Sokaklar'ın bel kemiğiydi! “Çocukluğum öldü” 16 yıllık işini bırakan Şevket Çoruh bakın neden ayrılmış

Bir süredir yeni sezona hazırlanan ekipten bir ismin ayrılığı herkesi şoke etti. 17'nci sezonu ile izleyicisiyle buluşacak olan dizide Şevket Çoruh olmayacak. Peki neden? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı? Mesut Komisere ne oldu? İşte ünlü oyuncunun veda paylaşımı...