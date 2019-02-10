Meryem Uzerli'nin Hollywood'lu yapımcı ile sarmaş dolaş paylaşımı kafaları karıştırdı
Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yerini almaya devam ediyor. Mohammed Al Turki ile Berlin'de buluşan Meryem Uzerli, sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Uzerli'nin paylaşımı akıllara 'yeni bir aşk mı var?' sorularını getirdi.
10.02.2019 12:26
- Son Güncelleme: 10.02.2019 12:26
32 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı yapımcıyla baş başa yemek yiyen oyuncu, romantik anlarını da Instagram'da "Bu güzel ruhla vakit geçirmek" notuyla paylaşıp altına 'kalp' emojisi ekledi. Uzerli, dünyaca ünlü yapımcıyla 2016'da o dönem aşk yaşadığı Alp Özcan'la gittiği Monaco'da tanışmıştı. İkilinin bu kareleri ise "Yoksa arkadaşlık, aşka mı dönüştü?" dedirtti.
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