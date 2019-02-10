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Meryem Uzerli'nin Hollywood'lu yapımcı ile sarmaş dolaş paylaşımı kafaları karıştırdı

Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yerini almaya devam ediyor. Mohammed Al Turki ile Berlin'de buluşan Meryem Uzerli, sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Uzerli'nin paylaşımı akıllara 'yeni bir aşk mı var?' sorularını getirdi.

10.02.2019 12:26 - Son Güncelleme: 10.02.2019 12:26
Meryem Uzerli'nin sarmaş dolaş fotoğrafları kafaları karıştırdı

Meryem Uzerli, Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile Almanya'nın başkenti Berlin'de görüştü. İşte Meryem Uzerli ve Mohammed Al Turki'nin romantik kareleri...

Meryem Uzerli'nin sarmaş dolaş fotoğrafları kafaları karıştırdı

Uzun süredir kalbini aşka kapatan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kafa karıştırdı. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katılan Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile buluştu.

Meryem Uzerli'nin sarmaş dolaş fotoğrafları kafaları karıştırdı

32 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı yapımcıyla baş başa yemek yiyen oyuncu, romantik anlarını da Instagram'da "Bu güzel ruhla vakit geçirmek" notuyla paylaşıp altına 'kalp' emojisi ekledi. Uzerli, dünyaca ünlü yapımcıyla 2016'da o dönem aşk yaşadığı Alp Özcan'la gittiği Monaco'da tanışmıştı. İkilinin bu kareleri ise "Yoksa arkadaşlık, aşka mı dönüştü?" dedirtti.

Meryem Uzerli'nin sarmaş dolaş fotoğrafları kafaları karıştırdı

YENİ BİR AŞK MI?

Berlin sokaklarında Mohammed Al Turki ile romantik anlar yaşayan güzel oyuncu, aşk sorularına ise sessiz kaldı. Uzerli'den istedikleri yanıtı alamayan sevenleri, oyuncuyla Al Turki'nin fotoğraflarını ise beğeni yağmuruna tuttu.

Meryem Uzerli'nin sarmaş dolaş fotoğrafları kafaları karıştırdı

Aşk hayatında üst üste yaşadığı hüsran nedeniyle "Sanırım ben iyi adam seçemiyorum" diyerek kendini ti'ye alan oyuncunun hayranları "Umarız, bu kez istediğin gibi birini bulmuşsundur" yorumu yaptı.

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