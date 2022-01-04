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Haberler Magazin Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan'ın yıldızı Meryem Uzerli'nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan'ın yıldızı Meryem Uzerli'nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Meryem Uzeli şu an aktif olarak Türkiye çalışmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Kovan filmiyle ekranlara gelen Meryem Uzerli'nin kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı. Meğer Meryem Uzerli'nin kardeşi o ünlü şarkıcıymış.

04.01.2022 12:53 - Son Güncelleme: 04.01.2022 12:53
Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan’ın yıldızı Meryem Uzerli’nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu' sebebiyle ayrılan ve tartışmaların merkezi haline gelen Meryem Uzerli, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilk kızı Lara'yı kucağına almıştı.

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Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan’ın yıldızı Meryem Uzerli’nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

Kovan filminin ekrana gelmesiyle hakkında araştırma yapılan Meryem Uzerli'nin 2 erkek 1 kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan’ın yıldızı Meryem Uzerli’nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

AZRA AKIN

Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan’ın yıldızı Meryem Uzerli’nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan’ın yıldızı Meryem Uzerli’nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

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