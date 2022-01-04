Meryem Uzerli ve kardeşleri sosyal medyanın dilinde! Kovan’ın yıldızı Meryem Uzerli’nin kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu' sebebiyle ayrılan ve tartışmaların merkezi haline gelen Meryem Uzerli, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilk kızı Lara'yı kucağına almıştı.