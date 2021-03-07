Meryem Uzerli son haliyle ağızları açık bıraktı! Mayolu pozlarıyla şaşırtan Meryem Uzerli doğum kilolarından bakın nasıl kurtulmuş

MERYEM UZERLİ NASIL KİLO VERDİ?

Meryem Uzerli, doğum sonrası günde 3 litre su içmeye başladı.

Düzenli bir şekilde her sabah ve her akşam egzersiz yaptı.

Akşam yemeklerinde yeşil salata tercih etti.

Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu.

Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı.

Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti.