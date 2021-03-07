Meryem Uzerli son haliyle ağızları açık bıraktı! Mayolu pozlarıyla şaşırtan Meryem Uzerli doğum kilolarından bakın nasıl kurtulmuş
Meryem Uzerli son haliyle ağızları açık bıraktı! Mayolu pozlarıyla şaşırtan Meryem Uzerli'nin doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak konusu oldu. Geçtiğimiz ocak ayında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli, kamera karşısına geçti. Siyah mayosu ve pembe kürküyle poz veren 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nin doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. Peki Meryem Uzerli nasıl kilo verdi? İşte kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Meryem Uzerli'nin zayıflama sırrı...
07.03.2021 13:31
- Son Güncelleme: 07.03.2021 13:31
MERYEM UZERLİ NASIL KİLO VERDİ?
Meryem Uzerli, doğum sonrası günde 3 litre su içmeye başladı.
Düzenli bir şekilde her sabah ve her akşam egzersiz yaptı.
Akşam yemeklerinde yeşil salata tercih etti.
Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu.
Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı.
Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti.