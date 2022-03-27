Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: "Hürrem Sultan İstanbul'a geri döndü"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alan ve Hürrem Sultan karakteri ile tanına Meryem Uzerli, Almanya'da yaşıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şu sıralar reklam anlaşmaları ile gündeme gelen Uzerli, kızlarıyla sakin bir hayat geçiriyor.