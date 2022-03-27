Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: "Hürrem Sultan İstanbul'a geri döndü"
Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Çektirdiği fotoğraf karelerini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşan 38 yaşındaki Meryem Uzerli'ye Instagram'da "Hürrem İstanbul'a geri döndü" yorumları yağdı.
27.03.2022 15:45 - Son Güncelleme: 27.03.2022 15:45