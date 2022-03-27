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Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: "Hürrem Sultan İstanbul'a geri döndü"

Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Çektirdiği fotoğraf karelerini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşan 38 yaşındaki Meryem Uzerli'ye Instagram'da "Hürrem İstanbul'a geri döndü" yorumları yağdı.

27.03.2022 15:45 - Son Güncelleme: 27.03.2022 15:45
Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: Hürrem İstanbul’a geri döndü

"HÜRREM İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ"

Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı...

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Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: Hürrem İstanbul’a geri döndü

Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alan ve Hürrem Sultan karakteri ile tanına Meryem Uzerli, Almanya'da yaşıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şu sıralar reklam anlaşmaları ile gündeme gelen Uzerli, kızlarıyla sakin bir hayat geçiriyor.

Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: Hürrem İstanbul’a geri döndü

Yeniden Türkiye'de ekran karşısına geçip geçmeyeceği merak edilen güzel isim, İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelen ve yeni pozlarını takipçilerinin beğenesine sunan Uzerli, paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: Hürrem İstanbul’a geri döndü

MERYEM UZERLİ'NİN İSTANBUL KARELERİ

Pencerenin önünde çekildiği karelerini Instagram hesabından paylaşan ve fotoğraflarına, "İstanbul, aşkım" etiketini ekleyen Meryem Uzerli'ye, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Meryem Uzerli önce cam kenarında ardından yatakta poz verdi sosyal medya yıkıldı: Hürrem İstanbul’a geri döndü

Takipçileri Uzerli'ye, "Hoş geldin güzellik", "Nerede görsem 'Sultanım' deme isteği geliyor" ve "Kraliçe geri döndü" gibi yorumlar yazdı.

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