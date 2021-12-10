Meryem Uzerli kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya sallandı! Kasığına kadar gösteren Meryem bu kez sere serpe uzandı ortalık yıkıldı
Meryem Uzerli kırmızılar içinde paylaştı sosyal medya sallandı! Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Geçen günlerde kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle boy gösteren oyuncu, bu kez vücudunu saran kırmızı elbisesiyle verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanarak verdiği pozla sosyal medyayı sallayan Uzerli, kısa süre içinde gündem oldu. Öte yandan iki çocuk annesi ünlü oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Meryem Uzerli'nin o paylaşımı....
10.12.2021 18:18
- Son Güncelleme: 10.12.2021 18:18
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.