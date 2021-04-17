RAMAZAN İMSAKİYE
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Meryem Uzerli de kendisini doğuranlardan! Meryem Uzerli'nin kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyayı salladı

Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce kucağına aldı. Şimdilerde Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, iki kızıyla sık sık fotoğraf paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Uzerli, iki kızıyla yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 3 aylık olan Lily Koi'nin günden güne annesine benzemesi dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...

17.04.2021 14:35 - Son Güncelleme: 17.04.2021 14:35
Meryem Uzerli de kendisini doğuranlardan! Meryem Uzerli'nin kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyayı salladı

Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meryem Uzerli de kendisini doğuranlardan! Meryem Uzerli'nin kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyayı salladı

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti.

Meryem Uzerli de kendisini doğuranlardan! Meryem Uzerli'nin kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyayı salladı

'Hürrem Sultan' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Meryem Uzerli de kendisini doğuranlardan! Meryem Uzerli'nin kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyayı salladı

Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, ikinci kızına ise Lily Koi adını verdi.

Meryem Uzerli de kendisini doğuranlardan! Meryem Uzerli'nin kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyayı salladı

Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor.