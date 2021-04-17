Meryem Uzerli de kendisini doğuranlardan! Meryem Uzerli'nin kızlarının annelerine benzerliği sosyal medyayı salladı

Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce kucağına aldı. Şimdilerde Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, iki kızıyla sık sık fotoğraf paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Uzerli, iki kızıyla yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 3 aylık olan Lily Koi'nin günden güne annesine benzemesi dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...

17.04.2021 14:35 - Son Güncelleme: 17.04.2021 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





