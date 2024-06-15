Merve Oflaz'ın 4 kilo verdiren diyeti ortaya çıktı! 2 formülle mum gibi eridi! Her gün o saatlerde...

Survivor yarışmasıyla tanınan Merve Oflaz pandemi sürecinde kazandığı kiloları nasıl verdiğini geçtiğimiz yıllarda detaylı bir şekilde anlatmıştı. Oflaz, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle de seyircilerin gönlünde taht kurmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki fit görümünün arından güzel oyuncunu zayıflama yöntemleri bir kez daha gündeme geldi.
Merve Oflaz'ın zayıflama süreci sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kilo verme sonrası daha fit bir görünüme kavuşan Oflaz, takipçilerinden tam not aldı. Kendi deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Oflaz, onlara da ilham kaynağı oluyor. İçten paylaşımları ve motive edici sözleriyle, zayıflama sürecinde olanlara yol gösteriyor.
Merve Oflaz düzenli olarak su tüketimine de dikkat ediyor. Günde en az 2-3 litre su içmeye çalışıyor ve vücudunun ihtiyacı olan suyu karşılamak için su içmeyi ihmal etmiyor.
"4 KİLO ALDIM"
Merve Oflaz, "Kış boyu kendimi sıkıntıdan yemeğe verdim.