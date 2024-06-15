Merve Oflaz'ın 4 kilo verdiren diyeti ortaya çıktı! 2 formülle mum gibi eridi! Her gün o saatlerde...

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Merve Oflaz'ın zayıflama süreci sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kilo verme sonrası daha fit bir görünüme kavuşan Oflaz, takipçilerinden tam not aldı. Kendi deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Oflaz, onlara da ilham kaynağı oluyor. İçten paylaşımları ve motive edici sözleriyle, zayıflama sürecinde olanlara yol gösteriyor.