Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın ilan-ı aşkını ti'ye aldı olanlar oldu! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i...
Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Merve Dizdar, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar ve eşi yine sosyal medyada yüzleri güldürdü. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin evli olduğunu öğrenen ve oldukça şaşıran isimler, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı.
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Takipçileri tarafından en doğal çift seçilen Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile hayranlarını mest ediyor.
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle hayran sayısını ikiye katlayan Merve Dizdar, gerçek hayatta meslektaşı Gürhan Altundaşar ile yaklaşık 3 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Merve Dizdar dizideki başarılı performansının yanı sıra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.