Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar jet hızıyla boşandı! İhanet iddiası olay olmuştu şok gerçek ortaya çıktı meğer...
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar jet hızıyla boşandı! İhanet iddiası olay olmuştu şok gerçek ortaya çıktı. Önceki gün ayrılık haberlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran oyuncu Merve Dizdar'ın boşanması ile ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Önceki gün Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde silen Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
JET HIZIYLA BOŞANDI!
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar jet hızıyla boşandı! İhanet iddiası olay olmuştu şok gerçek ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş güzel oyuncu önceki gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanma haberlerini doğrulamıştı.
Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor
"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.