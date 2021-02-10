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Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Oyunculuğu ile dikkat çeken ve doğallıktan yana oluşuyla takdir toplayan Merve Dizdar bu defa herkesi şaşırttı.

10.02.2021 16:43 - Son Güncelleme: 10.02.2021 16:43
Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar şu sıralar kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğu ile dikkat çeken ve doğallıktan yana oluşuyla takdir toplayan Merve Dizdar bu defa herkesi şaşırttı.

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Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...

Merve Dizdar'ı her zamankinden farklı olarak ağır makyaj ile gören hayranları onu tanımakta zorlandı.

Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...

Dizdar yaptığı bir açıklamada: "Hiç süslü bir kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam... Bu maskülenlik değil, doğal olmaktan yanayım. Güzel değiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...

Oyuncuyu dizide makyajsız görmeye alışan takipçileri eyeliner ve bordu ruj sürdürdüğü bir pozu görünce tanımakta güçlük çekti.

Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...

Makyajlı ve makyajsız haliyle kıyaslanan oyuncu için "Her iki hali de çok güzel" "Makyajsız halini tercih ederiz" ve "Doğal hali daha güzel" gibi yorumlar yapıldı. Gelin hep en çık, en makyajlı halleriyle görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerinden bir de en doğal hallerine bakalım.