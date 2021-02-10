Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Oyunculuğu ile dikkat çeken ve doğallıktan yana oluşuyla takdir toplayan Merve Dizdar bu defa herkesi şaşırttı.
10.02.2021 16:43
- Son Güncelleme: 10.02.2021 16:43