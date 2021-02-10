Merve Dizdar bu kez beğenilmedi! 'Kaşlarımı almam saçımı boyamam' diyen Merve Dizdar tam makyajla ortaya çıkınca...

Makyajlı ve makyajsız haliyle kıyaslanan oyuncu için "Her iki hali de çok güzel" "Makyajsız halini tercih ederiz" ve "Doğal hali daha güzel" gibi yorumlar yapıldı. Gelin hep en çık, en makyajlı halleriyle görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerinden bir de en doğal hallerine bakalım.