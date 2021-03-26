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Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur Instagram paylaşımıyla yine gündemde... Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara da veda eden ve pandemi sürecinde yeniden gün yüzüne çıkan Merve Boluğur, aşk hayatında işler yolunda gitmeyince önce Youtuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Boluğur şimdi de değişen imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Saçını kestiren Merve Boluğur'un son halini görenler, ' 'Aşk kadını ateş ediyor', 'Aşk Merve'ye yaradı' gibi yorumlar yapıyor.

26.03.2021 12:47 - Son Güncelleme: 26.03.2021 12:47
Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...

'AŞK KADINI ATEŞ EDİYOR'

Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medya gündeminde... Oyunculuktan Youtuber ve şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Sık sık Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı.

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Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...

MEĞER İHANETLE BAŞLAMIŞ YENİ AŞK...

Gizemli sevgilisiyle paylaşımda bulunan Merve Boluğur'un sarmaş dolaş pozunun ardından ortaya çıkan ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...

Gizemli sevgilinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Meriç'in uzun süredir beraber olduğu sevgilisini Merve Boluğur ile aldattığı iddia edildi.

Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...

ESKİ SEVGİLİNİN BAŞ HARFİNE SANSÜR!

Önceki gün yine gündemde olan Merve Boluğur, yazdan kalma fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Fotoğraftaki kolyede eski sevgilisinin baş harfini sansürleyen Merve Boluğur'a sosyal medyada 'bu kadarı da pes başka kolyesi yok sanki' yorumları yağdı.

Merve Boluğur yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 'Aşk kadını ateş ediyor' yorumları havada uçuştu...

Ve bugün... Merve Boluğur yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı, bir kez daha gündemde yerini aldı.