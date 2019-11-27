Merve Boluğur Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'i... Şoke eden iddia...
Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra hem aşk hem de iş hayatında çöküşe geçti. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Merve Boluğur, iş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle tükendi. Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten ve üzüntüden saç kıran olan oyuncunun psikolojisi iddiaya göre iyice bozuldu. Eski eşinin, sevgilisi Hande Erçel'le mutluluk pozları da Boluğur'u derinden etkiledi. Murat Dalkılıç'tan sonra tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilen Merve Boluğur, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla da bu iddiaları güçlendirdi. Bir başka iddia ise herkesi şoke etti. İşte Merve Boluğur cephesinde olanlar...
Uzun süredir ekrandan uzak kalan Merve Boluğur, iş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle tükendi. Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten ve üzüntüden saç kıran olan oyuncunun psikolojisi iddiaya göre iyice bozuldu. Eski eşinin, sevgilisi Hande Erçel'le mutluluk pozları da Boluğur'u derinden etkiledi.
Tükenmişlik sendromuna yakalandığı öne sürülen Boluğur'un psikolojisinin bozulmasında geçen yıl sosyetik Hakan Sabancı ile yaşadığı kaçamağın da etkili olduğu konuşuluyor. Sabancı için "Bu ilişkinin her saniyesinden pişmanım" açıklaması yapan oyuncu, kalbini aşka kapattı. İş hayatında başarıyı yakalayamayan Boluğur, menajeriyle bile yollarını ayırdı...
MERVE BOLUĞUR KİMDİR?
Fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı'da canlandırdığı Ayşegül karakteri ile ünlenen, bu dizinin ardından Aşk Yeniden ve Kül ve Ateş adlı dizilerde rol alarak oyunculuk deneyimini arttıran Türk dizi, sinema ve reklam oyuncusu. Boluğur halen Gossip Girl adlı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar'da Ayşegül karakterini canlandırdı.
Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü'nde bir süre oyunculuk eğitimi aldı.