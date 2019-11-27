Merve Boluğur Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'i... Şoke eden iddia...

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı öne sürülen Boluğur'un psikolojisinin bozulmasında geçen yıl sosyetik Hakan Sabancı ile yaşadığı kaçamağın da etkili olduğu konuşuluyor. Sabancı için "Bu ilişkinin her saniyesinden pişmanım" açıklaması yapan oyuncu, kalbini aşka kapattı. İş hayatında başarıyı yakalayamayan Boluğur, menajeriyle bile yollarını ayırdı...