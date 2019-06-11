Merve Boluğur hayranları şok oldu! Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur...

Murat Dalkılıç ile evliliği bittikten sonra aradığı aşkı bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un annesini görenler hayrete düştü. Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur hayranları, güzel oyuncuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Merve Boluğur ile annesini yan yana görenler abla - kardeş sanıyor. Ünlü oyuncunun güzelliğini annesi Nehra Boluğur'dan aldığı ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Ünlü isimlerin bazıları annelerine benzerlikleriyle dikkatleri çekiyor, bazıları ise abla-kardeş gibi görünmesiyle... İşte Merve Boluğur ve diğer ünlülerin anneleri...

11.06.2019 11:49 - Son Güncelleme: 11.06.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





