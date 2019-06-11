Merve Boluğur hayranları şok oldu! Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur...
Murat Dalkılıç ile evliliği bittikten sonra aradığı aşkı bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un annesini görenler hayrete düştü. Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur hayranları, güzel oyuncuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Merve Boluğur ile annesini yan yana görenler abla - kardeş sanıyor. Ünlü oyuncunun güzelliğini annesi Nehra Boluğur'dan aldığı ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Ünlü isimlerin bazıları annelerine benzerlikleriyle dikkatleri çekiyor, bazıları ise abla-kardeş gibi görünmesiyle... İşte Merve Boluğur ve diğer ünlülerin anneleri...
Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015 yazında Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini 2017'nin Eylül ayında resmi olarak bitirdi. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un evliliğinin bitmesinin en büyük nedeni ise Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'u esmer bir güzelle aldatması olarak gösterilmişti.
Güzel oyuncu Merve Boluğur, Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra kimseyle ciddi bir ilişki yaşamadı ve ekranlara ara verdi. Bu sürede hayranları Boluğur'u takip etmekten vazgeçmedi. Merve Boluğur'un annesini görenler ise adeta şok oldu. Takipçileri, Boluğur'un güzelliğinin annesinden geldiğini dile getirdiler. İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ve diğer ünlü isimlerin anneleri...