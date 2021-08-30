Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçtı bakın ne dedi!
Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçan ünlü ismin yanında erkek arkadaşı da vardı. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren ünlülerden biri de Merve Boluğur... Önceki akşam Etiler'de bir mekanda erkek arkadaşı ile birlikte vakit geçiren Boluğur, gazetecileri fark edince otoparktan çıkış yaptı, bakın ne dedi...
30.08.2021 09:00
- Son Güncelleme: 30.08.2021 09:00