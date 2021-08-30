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Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçtı bakın ne dedi!

Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçan ünlü ismin yanında erkek arkadaşı da vardı. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren ünlülerden biri de Merve Boluğur... Önceki akşam Etiler'de bir mekanda erkek arkadaşı ile birlikte vakit geçiren Boluğur, gazetecileri fark edince otoparktan çıkış yaptı, bakın ne dedi...

30.08.2021 09:00 - Son Güncelleme: 30.08.2021 09:00
Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçtı bakın ne dedi!

MERVE GECELERDE!

Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı! Kameraları görünce otoparktan çıkış yapmak isteyen ünlü ismin rahat tavırları dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçtı bakın ne dedi!

Merve Boluğur, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ve YouTube kanalından yayınladığı videolarla gündemden düşmüyor.

Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçtı bakın ne dedi!

Boluğur, önceki akşam Etiler'de bir mekanda bir erkek arkadaşı ile birlikte oturdu.

Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçtı bakın ne dedi!

Çıkışta gazetecilerin olduğunu fark eden oyuncu, çareyi otoparktan çıkmakta bulsa da başarılı olamadı.

Merve Boluğur gecelerde fena yakalandı kameraları görünce otoparka kaçtı bakın ne dedi!

"KENDİMLE BAŞ BAŞA KALMAM LAZIM"
Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularına karşılık Boluğur, "Beni biraz rahat bırakın, kendimle baş başa kalmam lazım" yanıtı verdi.Rahat tavırları ile dikkat çeken 34 yaşındaki güzel oyuncu, erkek arkadaşı ile mekandan ayrıldı.

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