Merve Boluğur evleniyor sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sürpriz evlilik teklifi! Herkes yüzük fotoğraflarını merak etti! İşte 'evet' dediği anlar
Son dakika: Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan hayranlarını şaşırtacak karar! Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan 34 yaşındaki oyuncu evleniyor. Bugün sevgilisinden evlilik teklifi alan Boluğur 'Benimle Evlenir misin?' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu en mutlu anını da takipçileriyle paylaştı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Murat Dalkılıç sorusuna tepki göstermişti. Sevgilisinin yanında eski eşi sorulunca çılgına dönen ünlü isim "Ne kadar çirkin bir hareket bu ne kadar çirkin. Yanımda erkek arkadaşım var sorunun farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel! Yanımda sevgilim" diyerek tepki göstermişti. İşte Merve Boluğur'un yüzüğü ile ilk paylaşımı...
Merve Boluğur evleniyor. Sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sürpriz evlilik teklifi alan güzel oyuncu 'evet' dedi. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifine verdiği yanıtı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boluğur, tek taşını gösterdiği sosyal medya paylaşımına, düştüğü notla herkesi şoke etti. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı. İşte o özel geceden ilk kareler!
Merve Boluğur 'evet kocam' diyerek paylaştı! İşte sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldığı anlar | VİDEO
Merve Boluğur yine şaşırttı. Aldığı kararla herkesi dumura uğrattı. 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Müzisyen sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.