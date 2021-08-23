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Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti

Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medya onu konuştu. Şimdilerde Sitare Akbaş ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 yılında dünyaevine giren ve 2017 yılında boşanan Merve, aradığı aşkı henüz bulamadı. Şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif olan Merve Boluğur, Instagram'da yaptığı açıklamalar ve paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiriyor. Takipçi sayısını artırınca, reklam içerikli paylaşımları için talep ettiği ücreti de arttıran ve her reklam paylaşımı için 50 bin TL isteyen Merve Boluğur, siyah minisi ile yine gündeme geldi.

23.08.2021 13:44 - Son Güncelleme: 23.08.2021 13:51
Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti

MERVE AÇTI DA AÇTI!

Reklam ücretini artıran Merve Boluğur, poz üstüne poz verdi sosyal medya onu konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu takipçi sayısını artırınca, reklam içerikli paylaşımları için talep ettiği ücreti de arttırdı.

Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti

3 milyon 600 bin takipçi sayısına ulaşan oyuncu, reklam içerikli paylaşımlardan 30 bin TL alıyordu. Boluğur, artık reklam içerikli paylaşımları için 50 bin TL istiyor.

Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti

Hal böyle olunca Merve Boluğur paylaşımlarına hız verdi. Şu sıralar Bodrum'da olan Boluğur siyah mini elbisesini giyip deniz kenarında sere serpe poz verdi. Merve Boluğur'un verdiği pozlara hayranları yorum yağdırdı.

Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, ilişki ve karşı cins üzerine yaptığı yorumlarla gündeme geliyor.

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