Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti
Merve Boluğur açtı da açtı! Reklam ücretini artıran Merve poz üstüne poz verdi sosyal medya onu konuştu. Şimdilerde Sitare Akbaş ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015 yılında dünyaevine giren ve 2017 yılında boşanan Merve, aradığı aşkı henüz bulamadı. Şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif olan Merve Boluğur, Instagram'da yaptığı açıklamalar ve paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiriyor. Takipçi sayısını artırınca, reklam içerikli paylaşımları için talep ettiği ücreti de arttıran ve her reklam paylaşımı için 50 bin TL isteyen Merve Boluğur, siyah minisi ile yine gündeme geldi.
23.08.2021 13:44
- Son Güncelleme: 23.08.2021 13:51