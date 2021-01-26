Mert Yazıcıoğlu oyunculuk dışında bakın hangi mesleği yapıyormuş! Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi meğer...

30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ise "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum .Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.