Mert Yazıcıoğlu oyunculuk dışında bakın hangi mesleği yapıyormuş! Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi meğer...
Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuk dışında bir mesleği daha olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki başarılı oyuncu meğer 1 yıl önce amcasıyla birlikte ticarete atılmış... Ancak pandemi nedeni ile Mert Yazıcıoğlu 2. işine kısa bir süre ara vermiş. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Afra Saraçoğlu ile 2 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu'nun stil danışmanı da 'Zevkine güvenirim' dediği sevgilisi...
Rol aldığı yapımlarda sergilediği performansla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, ticaretle de uğraşıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz sene pandemi başlamadan önce amcasıyla Nişantaşı'nda The Bono isimli mekan açtığı ortaya çıktı.
Salgın nedeniyle kapalı olan mekan, kısıtlamalar kalkınca, yeniden faaliyete geçecek.
"SEVGİLİMİN ZEVKİNE GÜVENİRİM"
İki yıldır meslektaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, stil danışmanının Afra Saraçoğlu olduğunu söylemişti. Yakışıklı oyuncu, "Ben modayı takip etmem. Alışverişe kız arkadaşımla çıkarım. Onun zevkine güvenirim" demişti. Yaptıkları eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.
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"UFAK BİR SIR VEREYİM"
Survivor Nisa ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı bombayı patlattı! Bu hafta klip çekileceğini duyuran oyuncu, şarkısından bir kısmını da yayınladı.Survivor Barış, "Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" açıklamasını yaptı.
30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ise "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum .Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.